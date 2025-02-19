“豬仔”痛哭：即使坐牢也要回國。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月19日電／據大公網報導，在多國聯手打擊下，被誘拐到緬甸妙瓦底電詐園的“豬仔”陸續獲救。昨日，緬方證實已篩查出約2000名“豬仔”。另外，大公報記者連日奔走在泰緬最前線，發現在本月12日首批移交泰國的260名獲救人士，來自多個國家和地區，正安置在泰國達府一個軍營內，等待篩查遣返所屬國家和地區。不少“豬仔”透露在妙瓦底被虐打，有“豬仔”痛哭說：“即使坐牢也要回國！”兩名台灣人被泰國警方識別為電詐團夥頭目，已另行處理。



中國公安部部長助理劉忠義前日在泰方軍警陪同下，到達泰緬邊境一個走私猖獗的碼頭時，指著電詐園表示：“這些人（電詐團夥）在危害世界啊！”＼大公報調查組泰緬邊境報導 盛德文（文） 調查組（圖、攝錄） 融媒組（製作）



劉忠義：這些人在危害世界！



大公報記者在泰緬邊境獲悉，中泰緬三方工作組關於遣返“豬仔”細節，已經達成共識，預計首批被遣返的200多名中國籍人士將於20日被押回中國，中國將派出至少6次航班運送。



妙瓦底的電詐園終於分崩離析，一直在當地充當“保護傘”的地方軍閥，在壓力下被迫對轄下的園區進行大清查。至昨日（18日），管控妙瓦底最大電詐園水溝穀亞太城的克倫邦邊境警衛部隊（BGF）一名將軍表示，近日的清查行動，已在水溝穀拘捕1696人，當中1030人已送到緬甸警方做記錄，準備遣返回國。



一大樓查出逾600中國男子



行動中，軍方在園內一幢大樓查出逾600名中國男子，他們被禁錮在大樓內被迫從事電詐勾當。在軍方的登記册中，該大廈只作員工宿舍。大樓內到處布滿凌亂的互聯網電線、各式電腦及通訊設備。