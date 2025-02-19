文旅有新事：小城博物館創造文旅新“驚艶”

安徽徽州歷史博物館的“博物館奇妙游”活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，在“奔縣游”“文博熱”走紅的當下，中小博物館開始“顯山露水”。據國家文物局發布數據顯示，今年春節期間，全國博物館接待觀眾達7264.87萬人次，日均接待量較去年同期增長12.84%。



記者走訪多地發現，眾多深藏於小城之中的博物館正在從“文物倉庫”化身“文化會客廳”，以“破圈”之勢重構小城文旅生態，成為地方文旅消費新地標。



在今年“破圈”的文旅寶藏小城中，安徽歙縣無疑占據一席之地。夜幕下的歙縣徽州古城，一場穿越歷史的對話正在悄然進行。安徽徽州歷史博物館內，一場以館藏一級文物“初登第、得意回”石刻為靈感打造的沉浸式夜游活動，帶領觀眾在行進式游覽中探尋徽州歷史文化的魅力。



“我們把許國、鮑尚志等徽州名人故事創編成不同主題的夜游劇本，將數字光影與實景演繹、傳統經典與館藏文物融合，在古今互動中實現徽州人文歷史的具象化呈現。”歙縣文物事務中心副主任周虎介紹，“博物館奇妙游”系列活動已連續舉辦兩年，如今是歙縣文旅的重要IP之一。



“現在人們的文化需求愈發多樣化、品質化，更願意為可觸摸、可感知、可參與的文化體驗買單。”在浙江遊客趙艶蓉看來，博物館“大開腦洞”的展陳方式激發了遊客的文化認同，讓文化傳承與經濟效益實現雙向奔赴。今年春節假期，歙縣累計接待遊客112萬人次，同比增長18.39%，旅遊總消費10.87億，同比增長21.59%。



在這場文化盛宴中，一些“養在深閨人未識”的中小博物館以獨有的地方文化資源打開了能見度。



安徽省淮南市壽縣古稱壽春，歷史上四次為都，是楚國最後的都城。安徽楚文化博物館坐落於此，萬餘件套館藏文物中，700餘件套涉楚文物述說著楚國的輝煌。



踏上館內玻璃棧道，仿若一步千年。腳下戰國瓦礫層清晰可見，青銅車馬器構件低語著戰國烽煙，“越王者旨於賜劍”見證亂世爭伐，楚金幣布成的“金山”如同暗夜繁星，鄂君啟金節上篆刻著中國最早的關稅密碼……“我們不做‘百科全書’，只講好本土故事。”安徽楚文化博物館副館長常遠霞告訴記者，去年旅遊高峰期這裡日均接待遊客超2萬人。