中評社北京2月19日電／網評：期待更多“新三樣”和“六小龍”



來源：大公網 作者：馬浩亮



在經濟面臨國內需求不足與外部關稅戰烏雲蓋頂雙重壓力下，中國召開一場高規格座談會，唱響新一輪民營經濟“春天的故事”。



會場正面，是包括4位政治局常委在內的9位黨和國家領導人，囊括財經、統戰、宣傳等不同領域，習近平總書記親自出席並發表重要講話。這一陣容充分體現高層對於民營經濟的重視和支持，也從一個側面投射出中國下一步對於民營經濟工作的組合拳，包括從體制改革、宏觀調控持續供給紅利；做好對民營企業家的政治引領與扶持；為民營經濟發展營造良好的輿論環境。



這為民企發展，提供了“定心丸”和“尚方寶劍”。譬如，對於“民營經濟離場”“新公私合營”等違背中央方針政策的謬論雜音，要旗幟鮮明地進行清理整頓。



在領導人對面，囊括中國最頂級的一群民營企業家。既有改革開放後的第一代民營企業家劉永好，也有改變全球電子商務生態的馬雲；既有“40後”的華為創始人任正非，也有“90後”的宇樹科技CEO王興興；既有新能源汽車、鋰電池、光伏產品等“新三樣”的封面級人物王傳福、曾毓群；也有深度求索創始人梁文鋒這樣的“杭州六小龍”的“龍頭”。



這些民企縱向跨越不同時代，橫向覆蓋不同產業，尤其在科技創新、業態創新方面的亮眼表現，在全球產供鏈中的領航與中堅角色，充分展現民營經濟生生不息的蓬勃活力，搏擊弄潮的磅礴力量。習近平總書記指出的“堅守主業、做強實業，加強自主創新”，為民企發展壯大提供根本遵循。



在習近平講話中還多次提及“平等”“公平”“同等”“一視同仁”，並就解決融資難融資貴、拖欠賬款、亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封等問題作出明確部署。直面民企發展關鍵難點、痛點、堵點，有的放矢，對症下藥，精準施策。“廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時”，注重實效、愛拚會贏的民營企業，定能培育更多“新三樣”，孵化更多“六小龍”。