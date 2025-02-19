中評社北京2月19日電／網評：中國消費市場惠全球



來源：大公網 作者：宇 文（國際關係學者）



中國消費市場春潮湧動：國潮文化、非遺體驗、冰雪經濟、消費品以舊換新熱度空前，數碼轉型、科技賦能催生新的消費業態，中國消費市場正實現從“量”到“質”的變革；“洋年貨”供銷兩旺，中外遊客“雙向奔赴”，中國超大規模消費市場為各國提供巨大合作機遇。數據顯示，在剛剛過去的春節假期，中國消費相關行業日均銷售收入同比增長10.8%，其中商品消費和服務消費同比分別增長9.9%和12.3%、跨境游整體訂單同比增長三成。花旗集團一份報告中指出“中國蛇年開局良好”。



有趣的是，中國動畫電影《哪咤2》票房突破了120億，並躋身全球票房榜前10名。而且，這部電影不僅在中國院線繼續熱映，也在全球電影市場展示中國電影的神奇活力。以此為標誌，中國電影已經具備和美國荷里活電影“掰手腕”的實力。



中國消費市場春潮湧動，既凸顯中國內循環有力，更彰顯內需趨勢的走向和市場預期的向好。作為全球第二大經濟體和第一大貨物貿易體，中國消費市場火旺，也為全球經濟增長提振了信心。正如外交部發言人所言，中國消費市場的紅火興旺反映的不僅是需求的回升，更是各界對中國經濟發展信心的提升，折射出中國經濟結構持續優化、內生動力顯著增強、發展韌性不斷加大。隨著一攬子增量政策落地見效，中國將以自身高質量發展和高水平對外開放，為全球經濟增長注入更強的信心和動力。



春節消費市場火旺，不僅預示著今年消費市場的好彩頭，更為內需市場注入了可持續動力。