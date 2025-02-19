雅萬高鐵累計發送旅客突破800萬人次

2月17日，在印度尼西亞雅加達，乘客在雅萬高鐵哈利姆站排隊前往站台。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，記者18日從印尼中國高速鐵路有限公司獲悉，自開通運營至17日，雅萬高鐵已累計發送旅客801.1萬人次，平均上座率達60.73%，單日最高旅客發送量達2.44萬人次。



該公司表示，為進一步滿足旅客日益增長的出行需求，雅萬高鐵自2月1日起將日均運營車次由48列增至62列，發車間隔縮短至每30分鐘一班。



印尼中國高速鐵路有限公司發言人伊娃·海魯尼薩說：“雅萬高鐵已成為高頻出行人群的首選交通方式。我們希望通過優化車次安排及縮短髮車間隔，為旅客提供更便捷的乘車體驗，不斷滿足公眾對高效出行的需求。”



在提升運營效率的同時，雅萬高鐵也不斷創新服務模式。雅萬高鐵12日正式開通哈利姆站至PIK2旅遊區的擺渡巴士線路，實現高鐵與熱門旅遊目的地無縫銜接，旅客可暢享“高鐵＋旅遊”一體化出行方案。



此外，雅萬高鐵於14日推出新版月卡，為旅客提供更加經濟實惠的購票選擇。雅萬高鐵還於14日在哈利姆站開設首家官方紀念品商店，推出多種周邊產品，豐富旅客體驗。



由中印尼兩國合作建設的雅萬高鐵全長142.3公里，最高運行時速350公里，將雅加達和萬隆之間的旅行時間由原來的3個多小時縮短至46分鐘，為當地民眾提供了安全、綠色、高效、舒適的出行方式。2023年10月，雅萬高鐵正式開通運營。