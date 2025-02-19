東南亞國家多措並舉打擊跨國電信詐騙

這是2025年1月9日在泰國曼谷拍攝的泰國國家警察總署大門。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，緬甸、泰國、老撾、馬來西亞等東南亞國家近期採取斷電斷網、加強立法執法等多項舉措，嚴厲打擊電信詐騙和網絡賭博等跨境犯罪活動。多國表示將繼續加強東盟內部及與中國等國的合作，加大對違法犯罪團夥的聯合打擊力度。



據泰國《曼谷郵報》17日報導，過去三周，緬甸軍方對妙瓦底等地的電詐中心實行清剿行動，旨在分階段驅逐電詐園區約1萬名外籍人員。



據當地媒體報導，自2月5日起，泰方切斷泰緬邊境5個點位的電力、燃油供應及互聯網連接。受影響地區包括緬甸孟邦、撣邦、克倫邦，覆蓋大其力、妙瓦底等與詐騙團夥活動密切的地區。《曼谷郵報》11日援引泰國國家安全委員會秘書長差猜的話說，政府還將採取更多措施，包括暫停對緬出口太陽能電池板，管控燃料、燃氣出口等。



泰國總理佩通坦1月28日對媒體說，泰國內閣批准了一項由數字經濟與社會部提出的緊急法令修正案。根據該修正案，泰國將加大對P2P平台違法違規行為、洩露個人信息者的處罰力度，要求電信運營商暫停與詐騙相關的電話卡，並要求銀行向泰國反洗錢辦公室提交可疑賬戶信息以便更快調查並向受害者退款。



老撾方面採取對緬甸限電的措施。老撾國家電力公司2月6日發表聲明說，老撾國家電力公司已將供電量重新限制在13兆瓦以內，避免其向緬甸大其力市輸送的部分電力被用於非法活動。



東南亞多國注重加強在東盟內部及與中國合作，共同打擊邊境、跨境犯罪活動。打擊跨境犯罪是今年馬來西亞擔任東盟輪值主席國期間的重點議題。馬來西亞內政部長賽義夫丁10日表示，馬來西亞將聯合區域內國家共同探討應對策略，從情報共享、能力建設、聯合行動三個關鍵方面入手，推動更緊密區域合作。



外交部發言人郭嘉昆17日在例行記者會上答問時表示，中國正在同泰國、緬甸等國積極開展雙多邊合作，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案，共同鏟除網賭電詐毒瘤。



中國駐緬甸大使館16日晚發布消息說，中緬雙方就進一步加強中緬執法安全合作，共同打擊電信網絡詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入交換了意見。緬方表示將同中方等相關鄰國加強協調，推動雙多邊合作，並探討建立常態化合作機制。