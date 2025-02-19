中評社北京2月19日電／網評：“杭州六小龍”：求索與啟示



來源：人民網 作者：申孟哲（人民日報評論員）



在2月17日召開的民營企業座談會上，有兩位年輕企業家尤其引人注目。一個是宇樹科技創始人王興興，一個是DeepSeek（深度求索）創始人梁文鋒，前者生於1990年、後者生於1985年。他們是中國年輕一代企業家的代表，其企業也是中國新興產業的標杆。



宇樹科技、深度求索，加上遊戲科學、強腦科技、群核科技、雲深處科技，總部都在杭州，也都是近年來湧現的“科技新星”。網友給這6家企業取了個綽號：“杭州六小龍”。新春伊始，從人形機器人春晚刷屏，到AI大模型世界矚目，一個個現象級產品，讓“杭州六小龍”的名號傳遍大江南北。



輿論場上也熱鬧。一時間，一些城市開始反思“為何‘六小龍’沒有產生在本地”，從營商環境、人才服務、創新投入、政府引導等許多方面進行了“深度求索”。



產品有看點，追問有深度。這種現象，不妨可以名為“杭州六小龍”現象。



這個現象首先說明，中國企業、中國人民有能力在最尖端的科技領域“為天下先”。“六小龍”覆蓋了AI、機器人、腦機接口、雲設計軟件系統、遊戲開發等領域，每一項都是“硬核科技”，既有對現存成果的深化拓展，也有對知識“無人區”的拓荒進發。面對各種“專利壁壘”“技術卡脖子”困境，“六小龍”的出現再次證明，中國有足夠的能力和自信衝破高墻、打碎藩籬，獨立自主取得一項又一項突破。



這個現象也讓世人看到，中國廣袤的土地和市場，蘊含著無窮的活力與潛力。“杭州六小龍”代表的，正是中國新一批由年輕人主導、充滿創新活力的民營企業。他們中的許多人是在地鐵上調試模型，在早餐攤前畫架構圖，用代碼當磚瓦，拿算法做鋼筋，壘出通向未來的橋梁。中國過去的成就，是一代代勞動者這樣奮鬥出來的，中國未來的潛力，也必將在這樣的奮鬥中得以兌現。