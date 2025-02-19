中評社北京2月19日電／網評：全鏈條防控環評造假



來源：人民網 作者：李紅梅



持續深化環評改革要做好“加減法”，既推動提高准入標準，完善考核機制、懲罰機制，也大幅壓減環境影響不大、能夠與排污許可制銜接的項目環評數量



大地春回，各地項目大量開工。通過環境評價，實施源頭預防措施，提前設置好“安全閥”，能有效控制和減緩各類發展活動對環境的不利影響。



近年來，環評制度在助推經濟綠色低碳發展等方面起到了重要作用。然而，也有部分第三方服務機構為了經濟利益，不惜違背職業道德和法律法規弄虛作假。不久前舉行的新聞發布會透露，自2022年開展專項整治行動以來，生態環境部累計將550多家環評單位和540多名編制人員列入限期整改名單或失信“黑名單”，依法限制或禁止從業，同時推動環評造假入刑，案件相關人員依法獲刑。



環評造假嚴重污染了行業生態，減損了環境保護和生態修復成果。對此，衹有嚴懲重罰、綜合施策，加強對環評造假的全鏈條防控，才能不斷規範環評從業行為，引導環評市場健康發展，確保環評制度在實踐中不走樣、顯真效。“黑名單”制度和環評造假入刑，猶如兩記重拳，對環評造假行為進行堅決打擊、形成有力震懾。



實踐表明，對環評造假行為堅決依法予以嚴懲，對於遏制弄虛作假高發多發態勢、積極規範環評市場秩序具有重要意義。下一步，還需要持續匯聚監管合力、全面升級監管方式，綜合運用警告、罰款、沒收違法所得、撤銷資質認定證書等處罰手段，推動行政執法與刑事司法有機銜接，不斷強化協同共治、提升綜合治理效能。



深化體制機制改革是堵住環評造假漏洞的應然舉措。持續深化環評改革要做好“加減法”，既推動提高准入標準，完善考核機制、懲罰機制，也大幅壓減環境影響不大、能夠與排污許可制銜接的項目環評數量。比如在浙江德清縣乾元鎮新材料園區，當地實行環評、排污許可、排污權“三證合一”一站式辦理，符合准入條件的企業很快辦妥環評手續，企業環評審批負擔大大減輕。為基層政府和企業減輕不必要的環評負擔，反而可以讓環評制度更好發揮作用。