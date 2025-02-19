中評社北京2月19日電／網評：忙到實處 忙有所獲



來源：人民網 作者：尹雙紅



過年回老家，和老同學相聚，發現了一些新變化。一名在村裡掛職的同學變化最明顯：此前每談及基層工作，倒的苦水較多，今年他言語裡多了一份驕傲：“去年實實在在幹了幾件事，年底考核的時候，村民給我竪起了大拇指。”



這既得益於基層減負的成效，又與其個人工作水平提高分不開。由此思考，同樣是忙活一年，為什麼有的人收穫滿滿，有的人卻“日計有餘，歲計不足”？



有人說，各種檢查考核太多，占用時間精力；有人說，日常工作本就瑣碎，難出成績；也有人心知肚明，自己實際只是看起來很忙。究其根本，就是陷入了事務主義的泥潭。



習近平總書記強調：“如果忙忙碌碌，只是機械做事，陷入事務主義，是很難提高認識和工作水平的。”事務主義不僅導致工作效率低下，嚴重的還會滋生形式主義、官僚主義問題，廣大黨員幹部必須警醒之、力避之。



忙碌是工作的常態。能否忙得井井有條、游刃有餘，考驗的是工作的智慧。



“舊改啥時候輪到我們小區？”“能不能多裝幾台充電樁？”北京的市民熱線服務著2000多萬名居民，剛開始不可避免陷入了“手忙腳亂被動接電話”的局面。整合64條政務熱線，建立精準派單機制，“日報告、周分析、月通報、年體檢”，在實踐中不斷改進工作方式方法，接訴即辦從“有一辦一”向“舉一反三、主動治理、未訴先辦”不斷深化，及時、準確、高效回答民生之問。