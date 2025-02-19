哥倫比亞總統稱有人欲對其實施暗殺

中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅18日說，他掌握的信息顯示，“大黑手黨”密謀使用導彈暗殺他。不過，佩特羅並未明確指認哪個集團或組織欲加害於他。



佩特羅當天在首都波哥大出席新任國家警察總監就職儀式時說：“他們想向我的飛機發射一枚導彈——不是一枚，是兩枚，他們已購買（導彈）並存起來。”



“我們知道他們是誰，我們必須採取行動。”不過，佩特羅並未提供讓他做出上述判斷的相關證據，也沒有明確指認哪個販毒集團或武裝組織密謀對他實施暗殺。



佩特羅在講話中以“大黑手黨”代指哥倫比亞國內的販毒集團或武裝組織。他說：“他們為什麼想要把我快些打下來？因為他們知道我們正在追擊哥倫比亞的‘大黑手黨’。”



據法新社報導，佩特羅作出上述表態時，正值其領導的政府因工作低效而支持率急劇走低，其所言的“大黑手黨”應該包括主要反政府武裝“哥倫比亞民族解放組織”。



“哥倫比亞民族解放組織”成立於1964年，據信有數千名成員，主要在哥倫比亞境內太平洋沿岸地區及哥倫比亞與委內瑞拉接壤的地區開展毒品走私和有組織犯罪等活動。



出自左翼陣營的佩特羅2022年8月就任總統後，致力於同“哥倫比亞民族解放組織”通過談判結束衝突。雙方曾於2023年6月達成短期停火協議，2024年8月宣布不再延長停火協議。佩特羅指責對方“缺乏講和誠意”。