兩會專訪：陳勇談香港發展與角色

港區全國人大代表、香港特別行政區第七屆立法會議員、民建聯副主席陳勇接受中評社記者採訪（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港2月27日電（記者 袁曉麥）2025年全國兩會前夕，港區全國人大代表召集人、香港立法會議員、民建聯副主席、新社聯會長陳勇接受中評社記者專訪，就香港特區完成《基本法》第23條立法、粵港澳大灣區的香港角色、香港參與承辦第十五屆全運會、香港的抗戰歷史教育、中央惠港政策機遇以及發展“熊貓經濟”等热点議題，分享了他的理解與思考。



在總結《基本法》第23條立法歷程與粵港澳大灣區發展時，陳勇強調，國家安全是保障香港繁榮穩定的根本前提，而高質量完成本地立法既是歷史性成就，也是香港履行憲制責任的關鍵環節，最終築牢了國安防線。談及粵港澳大灣區的未來發展，他以“雙引擎”比喻港深協同效應，指出當香港的國際金融中心與創科中心優勢叠加，將驅動大灣區經濟實現“並船出海”的全球化突破。



在闡釋香港抗戰史的特殊價值時，陳勇介紹了由中共直接領導的東江縱隊尤其港九獨立大隊在香港淪陷期間的重大抗日貢獻。首先，東江縱隊作為中國共產黨領導的武裝力量始終堅守香江，揭示英軍投降後中共維持香港秩序的歷史細節，為“愛國者治港”原則提供歷史注腳。其次，中國共產黨率領的游擊隊在香港成功實施“大營救”行動，保護了茅盾、何香凝等數百位文化精英，構築了抗戰時期的精神防禦工事。最後，東江縱隊積極參與國際協作，破譯日軍偷襲珍珠港情報、營救美軍飛行員等行動，充分體現香港愛國傳統的深層基因，足見其在抗戰時期的獨特地位。



談及他積極倡議的“熊貓經濟”，陳勇指出，香港發展“熊貓經濟”具有得天獨厚的政策與資源優勢。中央政府的特殊關懷使香港成為“一國兩制”下真正擁有，而非租借熊貓的中國主權範圍內的境外城市，現有6只熊貓涵蓋老中青三代，包括首對在港出生的龍鳳胎“家姐”與“細佬”。行政層面，特首李家超親自爭取熊貓來港，並推動加速落實“熊貓經濟”計劃，民建聯聯合中旅集團、中企協等舉辦的“HELLO PANDAS熊貓駕到”戶外嘉年華活動也取得豐富成效。社會經濟效益方面，日韓等國憑借發展“熊貓經濟”拉動了數十億級GDP，香港亦可將熊貓IP打造成惠及各行各業的經濟模式，進一步吸聚人氣財氣。



陳勇，香港城市大學榮譽院士、香港中文大學法律與公共事務碩士，現任港區全國人大代表、香港特別行政區第七屆立法會議員、民建聯副主席、新界社團聯會（新社聯）會長、香港再出發大聯盟副秘書長。

