華僑華人傳承發揚家鄉民俗文化

中評社北京2月19日電／據人民日報報導，故鄉山水遠，兩情總相依。對華僑華人來說，無論走得多遠，家鄉總是心中最深的牽掛。鄉情鄉愁永遠是一首未完的詩篇，為他們的海外生活打上深深的文化烙印。



在剛剛過去的乙巳蛇年春節，許多僑胞尋脈家鄉年味，體驗民俗文化，重溫兒時記憶。本報採訪生活在世界各地的多位華僑華人，聽他們講述——“誰不說我家鄉好”。



閩南年俗趣



除夕，在閩南話裡叫“年兜”，有祭祀祖先（辭年）、吃團圓飯（圍爐）、分壓歲錢（分圓）、守歲（坐壽）等習俗。作為福建泉州人，馬達加斯加華商總會會長蔡國偉在海外生活近30年後，仍保留著閩南人的傳統。



今年除夕夜，蔡國偉一家圍坐在一起，著吃家鄉特色菜肴，守歲聊天，給孩子們分發壓歲錢。“這種溫馨的場景，讓我感受到濃厚的家庭凝聚力和文化傳承的重要意義。”他感慨道。



對閩南人的“茶桌文化”，蔡國偉也念念不忘。“客來敬茶，這是閩南人的待客之道。‘茶桌文化’不僅是一種生活習慣，還是一種社交方式和情感樞紐。在異國他鄉，我們以茶桌寄鄉情，彰顯閩南人熱情好客、重視禮儀、追求和諧的精神。”他說。



深耕中非經貿合作領域多年，蔡國偉欣喜地看到，近年來，閩南地區的傳統手工藝和民俗活動煥發新活力。不少地區充分挖掘當地民俗文化資源，發展特色旅遊業，吸引著來自天南海北的遊客。“閩南文化中人與自然和諧相處的智慧以及敬畏自然、感恩生活的精神，閩南人勤勞樸實的生活態度，在今天仍有深遠意義。”他說。



2021年，“泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心”被批准作為文化遺產列入《世界遺產名錄》，成為中國第56項世界遺產。為了助力泉州申遺，蔡國偉曾帶領法國福建商會參與、舉辦各類文化活動，向海外民眾講述泉州深厚的歷史底蘊和海絲文化。同時，他還積極配合、協助相關部門，為其向聯合國教科文組織總部報送申遺資料提供服務保障。“作為世遺之城的一員，我感到無比驕傲和自豪。”蔡國偉說。