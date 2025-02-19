跨越山海　藏港青少年在港以球會友

2月18日，雙方首發球員與裁判在比賽前合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月19日電／據新華社報導，18日晚，一場“跨越山海”的足球友誼賽在香港西沙GO PARK舉行，西藏自治區雪域雛鷹隊與香港東方體育會足球隊U16梯隊在綠茵場上以球會友。



據介紹，這場足球友誼賽是“跨越山海 以球會友”藏港青少年足球交流活動的組成部分，該活動17日至21日在港舉辦，旨在促進香港與西藏青少年的文體交流。



這場友誼賽是藏港兩地青少年首次大規模足球交流，雙方球員都充滿期待。16歲的扎西頓珠說，來之前不瞭解香港球員的踢球風格，“本著學習的心態，來和他們交流切磋”。



當天比賽香港球員身穿藍色球衣，西藏球員則身穿綠色球衣，雙方在場上積極拼搶，展現出精湛的足球技術和頑強的拼搏精神，引得觀眾們連連叫好。最終，香港東方體育會足球隊U16梯隊獲勝，雙方球員賽後合影留念。



在比賽中破門的西藏青年乃登加措說：“香港球員之間配合默契，我沒想到自己能進球，確實很不容易。”球隊負責人姚永剛表示，友誼賽不僅為兩地青少年搭建了一個展現體育才華、增進友誼的平台，更通過足球這一紐帶，深化了相互之間的交流。



香港東方體育會足球隊U16梯隊教練梁振邦說：“能與遠道而來的西藏朋友一起比賽，機會很難得。他們的體力和力量都很好，我們在這方面還要加強。”他期待今年有機會赴西藏進行回訪交流，繼續深化兩地青少年的瞭解和友誼。



藏港青少年足球交流活動由薩馬蘭奇體育發展基金會、中國香港體育聯盟聯合主辦，西藏自治區體育局、紫荊雜誌社、西藏5100教育發展專項基金給予支持。