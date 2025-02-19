【
大
中
小
】 【
打 印
】
電影《哪吒2》將於22日在港澳公映
http://www.CRNTT.com
2025-02-19 18:26:06
中評社北京2月19日電／據新華社報導，內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）18日在香港舉行首映禮，並將於22日在港澳地區正式上映。
該片由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影聯手在港澳發行。
此次在港的發行商數量及日排片規模均創下內地影片在港上映的紀錄。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
《哪吒2》走進聯合國！
(2025-02-19 15:27:28)
《哪吒2》奪冠全球動畫電影票房榜
(2025-02-19 15:23:09)
哪吒2寫記錄 陳春霖：大陸會越跑越快
(2025-02-19 01:03:27)
《哪吒2》進入全球電影票房前十位
(2025-02-18 13:40:48)
《哪吒2》開闢中華文化傳承新路徑
(2025-02-18 12:19:42)
22日起《哪吒2》在港澳地區全面上映
(2025-02-18 11:41:53)
從AI到《哪吒2》中國消費市場強勁惠全球
(2025-02-18 09:51:14)
蕭旭岑答中評：兩岸的未來在年輕人
(2025-02-18 01:02:49)
從“哪吒登頂”看文化自信
(2025-02-17 17:37:27)