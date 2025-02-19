電影《哪吒2》將於22日在港澳公映

中評社北京2月19日電／據新華社報導，內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）18日在香港舉行首映禮，並將於22日在港澳地區正式上映。



該片由東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影聯手在港澳發行。



此次在港的發行商數量及日排片規模均創下內地影片在港上映的紀錄。



