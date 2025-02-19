中評社北京2月19日電／網評：謹防問題整改落入形式主義陷阱



來源：新華網 作者：劉陽



一段時間以來，一些地方在形式主義問題整改方面出現本末倒置苗頭，過度關注“包裝”“唱功”，忽視了“療效”“實績”，以形式主義改形式主義，改不到問題的根本之處，改不進百姓心坎，亟需高度警惕。



近日召開的中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制會議提出，壓實整改責任，強化跟蹤指導，推進系統整改、源頭治理，堅決杜絕整改中的形式主義。



問題是整改之基。杜絕整改中的形式主義，要真找問題、找真問題。尋找問題時，廣大黨員幹部尤其是領導幹部要敞開胸懷、暢通渠道，深入基層“望、聞、問、切”，用好信訪接待、走訪座談、民生熱線、網絡平台等方式，聽真話、察真情。要對典型案例復盤解剖，舉一反三，把問題研究得更深更透，找准找實問題症結和矛盾本質所在，為抓好整改提供精準靶向。



杜絕整改中的形式主義，要把“改”字貫穿始終。記者在調研中發現，一些地方在問題整改過程中，很大精力落在“材料”上，面對媒體說得頭頭是道，匯報表態斬釘截鐵，落實時卻“高高舉起輕輕放下”。整改落實要真刀真槍、動真碰硬，要盯住不放、一抓到底，不能裝樣子、打太極，防止表面整改、虛假整改、紙上整改。要用結果說話，用成效交賬，堅決防止搞選擇性整改，甚至邊改邊犯、改了又犯。



杜絕整改中的形式主義，必須堅持“當下改”與“長久立”相結合。幹部群眾最擔心的是雨過地皮濕、活動一陣風，最盼望的是常抓不懈、保持長效。制度是管根本、管長遠的。要及時盤點總結整改過程中行之有效的經驗做法，對反復出現的問題要注重從制度上找原因，做好完善機制、建章立制的工作，防止問題反彈。同時要堅持制度制定與執行並重，狠抓制度落實，堅決糾正有令不行、有禁不止行為，使制度成為硬約束，確保其立得住、落得實、行得遠。