十五運會及殘特奧會澳門賽區組委會會議舉行

中評社北京2月19日電／據人民網報導，第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區組織委員會（下稱 “十五運會及殘特奧會澳門賽區組委會”）18日舉行組委會會議，十五運會及殘特奧會澳門賽區組委會主席、社會文化司司長柯嵐主持會議，澳門特區各政府部門代表報告了籌備情況，並就體育設施、交通安排、人員通關、食品安全及醫療服務等交流討論，發表了多項寶貴意見。



柯嵐表示，十五運會及殘特奧會作為全國性的大型綜合體育賽事，不僅承載著推動體育事業發展的重任，更是展現國家綜合實力、促進地區交流合作的重要平台。本屆賽事首次由廣東、香港、澳門三地共同承辦，這是中央政府對三地的高度信任和支持，也是對澳門特區體育事業和社會經濟發展的極大鼓舞。



柯嵐指出，澳門特區參與承辦此體育盛會，不僅進一步提升澳門在體育舞台上的影響力，更將促進大灣區城市在體育、旅遊、文化等多個領域的深度合作，為澳門經濟適度多元發展注入新活力，推動澳門更好地融入國家發展大局。特區政府對此次運動會的籌辦工作高度重視，將其視為特區政府的一項重要任務，相信在各界的共同努力下，一定能夠舉辦一場精彩紛呈、圓滿成功的體育盛會，為澳門爭光，為國家添彩。



會上，十五運會及殘特奧會澳門賽區籌備辦公室主任潘永權介紹了運動會的會徽、主題口號、吉祥物及澳門賽區的相關工作，包括比賽項目舉行日期及場館、志願者計劃及項目運行測試等。