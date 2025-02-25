中評編譯：韓智囊如何看特朗普第二任期

韓國前外交部長尹炳世（網絡資料圖） 中評社首爾2月25日電（記者 崔銀珍編譯）韓國《中央日報》評論員張世政日前在該報專欄上刊登了其與首爾國際法研究院理事長尹炳世的對談，對特朗普第二任期的外交政策進行了分析和展望，文章編譯如下：



美國總統唐納德特朗普幾天後就要就任一個月了。特朗普第二期根據美國優先主義，預計會採取減少對外介入的新孤立主義路線，但真正揭開蓋子一看，出現了"新帝國主義"的批評。在加拿大、墨西哥、格陵蘭島、巴拿馬、加沙等地露骨地介入主權和領土野心等，表現出了擴張主義形態。巧合的是，繼2017年特朗普第一期之後，2025年特朗普第二期上台之際，大韓民國陷入了現任總統被國會彈劾的政治混亂之中。特朗普連任後，世界正在緊張動蕩，但韓國政治的時鐘似乎停止了，令人擔憂。



中央日報記者之所以在這個時候找到首爾國際法研究院理事長尹炳世，是因為他不僅作為朴槿惠政府獨一無二的外交部長（4年零3個月），而且作為現任長官，他生動地體驗了特朗普第一期任期的前5個月。特別是他最近訪問了華盛頓和紐約，與美國主要智囊團相關人士進行了接觸，回國後將深入傳達當地的動向和氛圍。



問：您對就任後的變化有何感想？



答：“特朗普總統曾公開表示，只會在第一天做‘獨裁者’，實際上第一天就簽署了行政命令、備忘錄、宣言等40多個文件。接著，他像軍事作戰一樣，不斷推出多種關稅炸彈預告及實施公布；宣布掌握、擁有加沙地帶的意向；就啟動烏克蘭戰爭終戰談判達成協議等空前絕後的破格措施。與第一屆政府不同，為了顯示政府有準備，速度、強度、範圍都是地殼變動級別。要應對不分敵友的這些措施的短期和長期影響，但沒必要陷入恐懼之中。特朗普第二期將弱化以戰略信賴和價值為基礎的同盟概念，以交換式交易為基礎的‘特朗普主義’將主導所有領域。無論是友邦還是敵人，對美國有多大幫助將成為最高標準。”

