閩院學子前往國家香檢中心問道兩岸標準共通

實踐隊員翻閱相關資料 中評社香港2月20日電（作者 巫靖怡 蘭子馨）繼深入探訪彬達制香廠、興隆香業、達盛香業等泉州地區龍頭企業後，近日閩江學院鄉村振興研究院等組織的題為“尋根築夢、閩韻流傳——永春縣構建世界閩南文化交流中心促進兩岸融合發展探索”寒假社會實踐隊，走進國家燃香類產品品質監督檢驗中心（福建）（以下簡稱“國家香檢中心”），與該中心副主任、高級工程師陳金鳳就兩岸燃香檢測與文化（表演）標準共通試點項目進行深度交流。



香韻綿長 兩岸香文化一脈相承



作為中華香文化的重要發源地之一，閩南地區擁有豐富的香資源、獨特的制香工藝和深厚的香文化底蘊。而台灣同胞約有80%的人口祖籍在福建，因此兩地用香文化相似，可謂“兩岸同燒一炷香”。隊員們深知，要探尋兩岸標準共通之道，首先需要深入探索並挖掘閩南香文化的精髓，並探尋其與台灣香文化的淵源。



據悉，永春素有“中國香都”之稱，其獨特的制香工藝和深厚的香文化底蘊聞名遐邇。在永春和閩南地區廣大鄉村，香道不僅是一種生活方式，更是傳統文化傳承與精神寄託。從家庭祭祀到宗教儀式，從淨化環境到提神醒腦，香在當地民眾生活中扮演著不可或缺的角色。實踐隊成員通過實地走訪，深刻感受到香道文化在閩南地區的深厚根基，長者們圍坐品香論道，孩子們在長輩指導下學習燃香、敬香，香道文化在這裡代代相傳。同時，永春香產品大量銷往台灣，成為台灣民眾生活的一部分，彰顯出兩岸香文化同根同源的深厚聯繫。擴大和深化兩岸香文化交流合作，也將促進兩岸優秀中華傳統香文化的傳承與發展，進一步增進同胞情感世界閩南與文化交流中心建設。

