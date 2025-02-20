2月19日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月20日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月19日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：據報導，中國近日向加沙地帶再次提供了人道主義物資。發言人能否介紹有關情況？中方對加沙問題第二階段談判有何看法？



郭嘉昆：王毅外長在紐約聯合國總部強調，加沙衝突不應該被邊緣化，同樣需要國際社會予以重視。中方認為，當務之急是推動當事方持續有效落實停火協議，並以建設性態度推進後續談判。加沙戰後治理應堅持“巴人治巴”原則，讓巴勒斯坦人民在自己的領土上重建家園。從長遠看，巴勒斯坦問題的最終解決必須回到“兩國方案”的正確軌道上來，實現巴以和平共存和共同發展。



與此同時，加沙地區嚴峻的人道局勢也需要國際社會持續關注和加大支持。近期，中國政府通過約旦向加沙提供了緊急人道援助物資，包含6萬個食品包，首批約1.2萬個食品包已經啟運。中國作為負責任大國，將繼續同國際社會一道，為緩解加沙人道危機、實現中東長治久安作出不懈努力。



法新社記者：越南國會今天批准了一項80億美元的鐵路建設項目，將鐵路從越南北部最大港口城市延伸至中越邊境。這將促進兩國互聯互通和貿易往來。外交部對該項目有何評論？



郭嘉昆：去年以來，中越雙方多次就推進兩國鐵路互聯互通交換意見，一致同意將加快老街—河內—海防標軌鐵路可研和同登—河內、芒街—下龍—海防標軌鐵路規劃編制工作，抓緊推進中國河口至越南老街標軌鐵路連接線工作。具體情況請向主管部門瞭解。