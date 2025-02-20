外交部：願與東盟積極推進南海行為準則磋商

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月20日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆2月19日在例行記者會上表示，中方始終堅持同南海直接當事國通過談判協商解決有關爭議，願同東盟國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進“南海行為準則”磋商，爭取早日達成“準則”，共同維護南海和平與穩定。



有記者提問說，據報導，馬來西亞總理安瓦爾近日表示，中國是東盟最重要的經濟夥伴之一，雙方關係持續成為區域穩定的基石，馬來西亞將推動東盟加強與中國合作、推動可持續發展。我們還注意到，安瓦爾還呼籲盡快達成“南海行為準則”，以處理和解決南海爭端。請問發言人對此有何評論？



郭嘉昆表示，在中國和東盟國家領導人戰略指引下，中國—東盟命運共同體理念深入人心，和平、安寧、繁榮、美麗、友好“五大家園”建設取得積極進展。中國與東盟連續多年互為最大貿易夥伴，雙方自由貿易區3.0版升級談判實質性結束。中國同馬來西亞等國的免簽安排成效顯著，“瀾湄簽證”正式落地。中國和東盟始終是守護亞太和平、促進亞太發展的關鍵力量。



郭嘉昆說，中方支持馬來西亞擔任東盟輪值主席國，願同馬方一道，推動中國同東盟在經貿合作、數字轉型、產供鏈、綠色發展、人文交流等領域打造更多亮點，推動高質量共建“一帶一路”、三大全球倡議同東盟共同體建設相互促進、協同增效，助力區域合作結出更多碩果。



郭嘉昆指出，堅持以友好協商的亞洲方式妥善處理和化解分歧是中國同東盟國家發展關係的寶貴經驗。中方始終堅持同南海直接當事國通過談判協商解決有關爭議，願同東盟國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進“南海行為準則”磋商，爭取早日達成“準則”，共同維護南海和平與穩定。

