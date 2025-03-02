胡志勇：特朗普對印戰略的有效性與地緣影響

中評社北京3月2日電（作者 胡志勇）近日，印度總理莫迪訪問美國，這是特朗普勝選後，莫迪首次訪美。特朗普與之會面。印度總理莫迪在雙方舉行的記者會上創造一個“MEGA（Make Eath Great Again，讓彼此再次偉大）”的新詞。即：MAGA（讓美國再次偉大）＋MIGA（讓印度再次偉大）＝MEGA，以迎合特朗普的MAGA。莫迪的“MIGA”試圖在能源、軍火和關稅上“以退為進”－印度承諾買美國石油天然氣、增購F－35戰鬥機，甚至自砍關稅，但是，特朗普的“MAGA”主打“買美國貨”，特朗普仍堅持“對等關稅”，甚至點名印度“不公平”。



實際上，莫迪此次訪美，欲繼續借美國制衡中國，而特朗普的打算是“讓印度替代中國供應鏈”。但現實很骨感，2023－2024財年，中、印雙邊貿易額達1184億美元，中國超過美國，再次成為印度的最大貿易夥伴。印度對中國的貿易逆差逐年增加，2024年達到1000多億美元，充分反映了印度不但根本替代不了中國，反而在經濟上更加依賴中國的格局。



2月14日，美、印兩國發表了聯合聲明，正式啟動“促進軍事合作機會，加速商業和技術發展”倡議（即“美印COMPACT”倡議），闡明雙方在經貿合作、國防合作、技術合作、移民、地緣政治等議題上的立場與願景。特朗普2.0版對印戰略具體體現在兩國的合作框架中。在雙邊層面，美、印合作框架如下：



在經貿領域：設定“2030年5000億美元”的雙邊貿易目標；計劃2025年秋季前開展美印雙邊貿易協定首輪談判，旨在增加市場准入、減少關稅和非關稅壁壘，深化供應鏈整合。

