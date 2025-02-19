烏澤連斯基：特朗普活在俄方虛假信息空間

中評社香港2月19日電／俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄美雙邊關係已朝正常化方向啟動。



拉夫羅夫在國家杜馬即國會下議院表示，俄美兩國的國家利益永遠不會完全一致，但在一致的部分，兩國應盡力從中獲取最大的互利。



另外，拉夫羅夫讚揚美國總統特朗普，對烏克蘭總統澤連斯基的批評，拉夫羅夫形容澤連斯基是“可悲的人”。他認為，特朗普是完全獨立的政治人物，習慣講說話直接了當，不會隱藏對澤連斯基這類人的看法。



RTHK消息，澤連斯基回應特朗普的批評時說，特朗普生活在俄羅斯的“虛假信息空間”，希望特朗普團隊掌握更多有關烏克蘭的真相。他又指責華府協助結束俄羅斯總統普京的國際孤立。澤連斯基提到，烏克蘭希望獲得盟友的安全保障，令戰爭在今年結束。



俄美兩國高層官員星期二在沙特阿拉伯首都利雅得，舉行了持續約4個半小時的會談，雙方達成4點共識。歐盟和烏克蘭沒有獲邀參加會談。



特朗普在佛羅里達州海湖莊園回答記者提問時，尖銳批評澤連斯基。特朗普暗示，如果烏克蘭想在談判桌上有一席之地，就應該舉行新的選舉，又指澤連斯基的支持率下降到了4%。特朗普說，澤連斯基原本應該在三年間結束這場衝突，原本就不應該讓這一切開始，原本可以達成協議，但選擇不這麼做。