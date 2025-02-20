香港立法會通過修例涉輔助生育服務開支扣稅

立法會19日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月20日電（記者 盧哲）香港特區立法會19日三讀通過關於輔助生育服務開支稅項扣除的修例，以支援面對生育困難的夫婦。扣稅範圍只包括基於醫學原因而接受的輔助生育服務，因其他非醫學原因接受冷凍配子服務的開支，將不可扣稅。



立法會19日舉行大會。香港特區政府醫務衞生局局長盧寵茂當日在立法會會議上就恢復二讀辯論《2024年稅務（修訂）（關於輔助生育服務開支的稅項扣除）條例草案》發言時說，《條例草案》的目標是為關於合資格輔助生育服務開支的稅項扣除，訂定條文，將適用於二○二四年四月一日開始的課稅年度及其後的課稅年度。



《條例草案》第一個主要部分是具體列明合資格申請扣稅的輔助生育服務範圍。扣稅範圍只會包括基於醫學原因而接受的輔助生育服務。為免助長延遲生育計劃的做法，因其他非醫學原因接受冷凍配子服務的開支，將不可扣稅。換言之，衹有兩類人士所接受的輔助生育服務將可以扣稅，包括：一，不育夫婦或特定情況下的人士，特定情況指《人類生殖科技條例》下訂明為避免伴性遺傳疾病而進行胚胎性別選擇的人士；或在婚姻結束前已將配子或胚胎放置於女性體內，在婚姻結束後繼續該程序的單身人士）；及二，因接受化療、電療、外科手術或其他醫學治療而可能導致喪失生育能力的癌症或任何其他病人。



上述人士如在持有人類生殖科技管理局所發出的夫精人工授精牌照、治療牌照或儲存牌照的醫療機構接受生殖科技程序，即體外受精、人工受精、取得配子及體外處理胚胎或胚子等程序，或接受處理、儲存或棄置與生殖科技程序有關連的情況下使用的配子或胚胎的服務，開支便可扣稅。此外，與生殖科技程序直接有關，例如所使用的藥物、醫生診金、荷爾蒙檢查、實驗室、住院和手術等醫療服務的費用，都在扣稅範圍之內，這些服務須由持牌中心臨床負責相關生殖科技程序的醫生提供、指示或轉介，以確保服務是與生殖科技程序相關。