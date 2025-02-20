黃偉綸：引進辦已引進66家重點企業

立法會19日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月20日電（記者 盧哲）香港特區政府財政司副司長黃偉綸19日在立法會回答議員提問時表示，引進重點企業辦公室至今已引進66家重點企業，它們分別來自生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技四個策略產業。當中，約八成重點企業已經或計劃在香港設立國際或地區總部，預計未來數年合共會為香港帶來約420億元的投資和創造超過17000個職位。



黃偉綸表示，引進重點企業辦公室（引進辦）專責引進對香港有重要策略價值的產業的企業，工作包括物色目標重點企業、瞭解它們的需要，以及為落戶在港的重點企業提供特別配套措施和一站式服務。引進辦自二○二二年十二月投入運作以來，一直積極接觸世界各地高潛力、具代表性的企業。儘管近年經濟環境複雜多變，過去兩年引進辦的工作仍然進展良好，至今已引進66家重點企業，它們分別來自生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技四個策略產業。當中，約八成重點企業已經或計劃在香港設立國際或地區總部，預計未來數年合共會為香港帶來約420億元的投資和創造超過17000個職位。



引進辦亦持續跟進已落戶香港的重點企業的發展情況以及需要，輔助及加快它們以香港作為基地，進入內地市場或拓展海外業務，從而催化香港產業多元化及轉型，同時鞏固香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，吸引更多海外的企業以香港作為基地去開拓內地市場，以及協助內地的企業藉香港“走出去”海外市場。



根據引進辦的資料，在已引進的66家重點企業之中，有12家屬先進製造與新能源科技產業類別，當中不少是市值或估值過百億元，並擁有行內前沿技術的企業。它們均已經或計劃於本地設立研發中心及／或生產基地，有七成半更計劃在香港建立國際或地區總部。引進辦一直密切跟進這些企業的發展情況及需要，提供度身訂造的配套服務，包括透過一系列與創科園區、大學及科研機構、商會和專業團體等單位的配對活動，加快它們在香港開展業務。預計未來數年，單以上述先進製造企業計算，它們將合共在香港投資約56億元，並能創造超過1800個就業機會。先進製造業重點企業在港落戶和進一步擴大營運，更有助吸引其上、中、下游的公司來港，促進先進製造產業提速發展，以及助力傳統製造業升級轉型，建構更蓬勃的產業生態圈，同時有助創造更多優質的就業機會。