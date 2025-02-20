鄧炳強：去年香港爆竊案情況改善 下跌一成

立法會19日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月20日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強19日在立法會回答議員提問時表示，在警方的大力打擊下，香港爆竊案情況明顯改善，二○二四年接獲1220宗爆竊案，較二○二三年減少134宗，下跌9.9%，損失金額亦減少4800萬元，下跌25.5%。鄧炳強還提到，警務處自二○二四年四月起開始在全港各區安裝閉路電視，至去年底已安裝615組鏡頭，將於二○二五年內完成首階段安裝共2000組鏡頭。



鄧炳強表示，針對爆竊案，撲滅罪行委員會在二○二四至二五年度以“提防爆竊及盜竊”作為其中一個滅罪宣傳運動的主題，透過不同媒介包括網上廣告，以及派發宣傳品如門窗防盜警報器，提醒市民加強家居保安，防範爆竊及盜竊。而在地區撲滅罪行委員會（地區滅罪會）方面，各個地區滅罪會在二○二四年間舉辦不同以“提防爆竊及盜竊”為題的宣傳運動，例如舉行嘉年華、講座和設計比賽；派發宣傳紀念品、單張、橫額等；更在小巴椅背和巴士候車亭燈箱登廣告，務求在地區層面多方面將提防爆竊及盜竊的信息滲入市民的生活中。



鄧炳強還提到，為進一步提升治安水平、全面打擊罪案，警務處自二○二四年四月起開始在全港各區（包括鄉郊地區）安裝閉路電視，安裝點分布在傳統燈柱、智慧燈柱及政府建築物上，至去年底已安裝615組鏡頭，並將於二○二五年內完成首階段安裝共2000組鏡頭。截至二○二四年底，系統已協助警方偵破122宗案件，包括兇殺、行劫、爆竊等嚴重罪案，拘捕202人。在閉路電視協助偵破的16宗爆竊案中，一半（8宗）案件能夠於一日內破案，顯示它不但令調查更有效，亦大大提升破案效率。



鄧炳強說，除了協助破案，閉路電視亦對犯罪行為構成阻嚇力。為瞭解相關數據，警方詳細分析各類罪行在街道上發生的案件數字，發現它們在閉路電視安裝後有所下跌，可見計劃為防罪滅罪帶來十分正面的作用。警方會因應個別地區及位置（包括鄉郊地區）的罪案率或人流逐步進行安裝，以期閉路電視能夠對防罪滅罪發揮最大作用。