鄧炳強：“起底”罪生效以來32人已被定罪

立法會19日召開大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月20日電（記者 盧哲）香港特區政府保安局局長鄧炳強19日在立法會回答議員提問時表示，“起底”罪行自二○二一年十月生效以來，截至二○二四年十二月三十一日，個人資料私隱專員公署共拘捕63人，當中32人已被定罪。



鄧炳強表示，互聯網的世界並不是一個無法可依的虛擬世界。根據香港現行法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，原則上均適用於網絡世界，包括社交媒體及手機通訊軟件。任何違法行為，無論有關行為是否發生在互聯網上，只要涉及刑事罪行，均受相關法例規管。在互聯網上散播不當資訊或發表不當言論有可能違反《個人資料（私隱）條例》（第486章）（《私隱條例》）第64條在未獲同意下披露個人資料的罪行，即一般所謂“起底”罪行。該罪行自二○二一年十月生效以來，截至二○二四年十二月三十一日，個人資料私隱專員公署共拘捕63人，當中32人已被定罪。而截至二○二四年第三季，香港警務處（警務處）亦針對因“起底”導致當事人或其家人蒙受《私隱條例》第64（3C）條下的指明傷害，進行調查並拘捕34人，當中18人已被定罪。



鄧炳強還提到，根據律政司的紀錄，過去三年沒有就《誹謗條例》（第21章）第五條“發布明知虛假的永久形式誹謗”作出檢控。而截至二○二四年第三季，一共有1006人因涉及《刑事罪行條例》（第200章）第24條刑事恐嚇或《盜竊罪條例》（第210章）第23條勒索等罪行而被檢控，當中450人已被定罪。