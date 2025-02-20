快評：台灣看不到《哪吒2》　切割加快沒落

中評社快評／《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）18日在香港銅鑼灣翡翠明珠廣場一樓舉行香港首映禮，19日移師澳門葡京人英皇戲院舉行澳門首映禮，2月22日將在香港和澳門全院線上映。《哪吒2》登陸港澳，市民與中國內地民眾一樣，在本地電影院就能觀看到《哪吒2》，兩岸四地獨缺台灣未能上映。



至2月18日晚上，在正式上映的第21天，《哪吒2》全球票房突破123.19億（含預售），超越《頭腦特工隊2》登頂全球動畫電影票房榜第一名；同時，躍居全球影史票房第8位。這也是全球影史票房前10裡，唯一一部非好萊塢電影。



一系列票房紀錄被打破，這部國產動畫電影向全球展示了中國電影市場的深度與工業化內容生產的爆發力。



據稱，《哪吒2》今年不在台灣上映，是因為不在配額抽籤名單內。連美國與歐美一些國家都上映，還是普通話，要老外看英文字幕。台灣各地民眾拜三太子，三太子即哪吒，不讓人看、不能看到《哪吒2》，實在有夠諷刺。



在台灣論壇PTT上，有民眾期盼《哪吒2》能破例在台灣上映。有人對在台灣無法看到《哪吒2》不諒解，認為台灣自己造的墻越來越高，越來越厚了。也有人認為，以前台灣藝術氛圍很好，動畫發展也是挺棒的，如果可以跟大陸合作，會是雙贏的結局，現在因為跟大陸切割得厲害，而沒落了。



去年出了《黑神話：悟空》，現在又出了《哪吒2》，還有一些震驚全球的AI科技，大陸真的進步很多了。清醒的人是接受客觀事實，認識彼此差距，而不是一味抵制。固步自封死路一條，沒落的將不僅僅是產業和創新能力。