黎智英改口　認撰文促美“制裁”港官員

圖：（左起）黎智英被揭供詞前言不對後語，被追問下承認曾撰帖文倡美方“制裁”時任特首及多名香港官員。黎智英大兒子黎見恩昨日到庭旁聽。（圖源：大公報） 中評社北京2月20日電／據大公報消息，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，昨日踏入第135日審訊。控方在庭上展示黎於2020年1月5日刊登的名為“2020和勇繼續一起撐下去”文章，提到多句煽暴口號及煽動對警隊仇恨的字句，質疑黎透過《蘋果》煽動對中央及特區政府的仇恨和不滿，黎否認。控方指黎在2019至2020年間無譴責暴力，是想反政府運動繼續，黎稱一直譴責暴力。



黎智英又被揭供詞前言不對後語，被追問下承認曾撰帖文建議美方“制裁”時任特首及多名香港官員。＼大公報記者 顧家愷



控方展示黎於2020年1月5日在專欄刊登題目為“2020和勇繼續一起撐下去”的文章。控方指黎在文中稱“警察殘害市民的暴戾，已使他們成為市民面對的最大敵人”、“有這樣疾惡如仇的優秀勇敢年輕人，香港真是塊福地”，並質疑黎意圖在文中指控警察喬裝示威者，破壞商店以製造暴亂，煽動讀者對警隊的仇恨，黎不同意，辯稱只是“提到香港人的感受，顯示警民關係惡化”。



黎提議“特赦”黑衣人暴徒



控方又指黎在文中稱呼“勇武派”為“手足”，黎回應：“我並非‘勇武派’，但同一立場自然會叫大家做‘手足’。”他承認自己目的是想團結不同群組的示威者，又同意自己是“運動的一部分”。



控方又指黎在2019年至2020年間沒有譴責暴力，目的是讓反政府運動繼續，黎否認，稱自己一向譴責暴力，包括在訪問及文章中，只是不記得何時何地譴責暴力，又辯稱自己在文中提及“特赦黑衣人是以‘間接方式’譴責暴力”。

