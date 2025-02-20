﻿航空教育徑推“兩航起義”展覽

圖：民航處航空教育徑增設以“兩航起義”及國家民航發展為主題的展覽廳，昨日起開放參觀。（圖源：大公報） 中評社北京2月20日電／據大公報消息，“1949年11月9日，12架中國航空公司和中央航空公司的飛機從香港啟德機場北飛，排除萬難抵達北京及天津。”民航處航空教育徑增設以“兩航起義”及國家民航發展為主題的展覽廳，加深公眾對國家民航發展，包括國家自主研製飛機的認識和瞭解。展覽廳昨日起開放參觀。



民航處處長廖志勇昨日歡迎新展覽廳的首批訪客，包括“兩航起義”前輩及其家屬，以及中國航空（集團）有限公司、香港兩航聯誼會和香港民用航空事業職工總會的代表。他表示，透過回顧“兩航起義”的歷史及多年來國家的民航發展，必定對國家民航發展的非凡成就感到自豪。



展覽廳臚列了國家民航業自1950年以來在運輸周轉量、全國機場數量、民航飛機數量和航線數量的民航統計數據。此外，成功開發C909和C919兩款國家自主研製飛機是國家航空製造業的重要里程碑，展覽展示了該兩款飛機的研製歷程。



航空教育徑每日設有兩團導賞團，供公眾免費參觀。可供預約時段為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至11時30分及下午2時至3時30分。