中評社北京2月20日電／網評：“一國兩制”新階段，香港的變與不變



來源：大公報 作者：屠海鳴



2024年12月，國家主席習近平出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會並發表重要講話。習主席高度肯定具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐，深刻總結“一國兩制”實踐經驗，科學擘畫“一國兩制”事業發展藍圖，向世界莊嚴宣示全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針的堅定立場，是習近平新時代中國特色社會主義思想“港澳篇”的最新成果，為香港、澳門未來發展領航指向，為做好當前和今後一個時期港澳工作提供了根本遵循和行動指南，在“一國兩制”發展進程中具有重要里程碑意義。



習主席指出：“當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，‘一國兩制’實踐也進入了新階段。”──這是對“一國兩制”實踐做出的重要論斷。



習主席同時指出：“實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代‘一國兩制’實踐的重要使命。”──這明確了“一國兩制”新階段香港和澳門的使命任務。



“一國兩制”進入新階段後，香港特區如何完成“香港更好發展”和“為強國建設、民族復興作出更大貢獻”的使命？香港必須積極識變、應變、求變。



一談起“變”字，部分香港居民存在一定程度的疑慮，擔心“兩制”變“一制”、香港變成一個“內地城市”，失去自己的獨特地位、傳統優勢和國際化的特色。其實，這些擔心純屬杞人憂天！“一國兩制”進入新階段，該變的要變，不該變的不能變、也不會變，我們應正確認識香港變與不變的內在邏輯。

