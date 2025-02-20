全國新的社會階層人士主題座談會在京召開

中評社北京2月20日電／據新華社報導，2月19日，全國新的社會階層人士學習貫徹黨的二十屆三中全會、中央經濟工作會議精神主題座談會在北京召開。中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰出席並講話。



石泰峰表示，以習近平同志為核心的黨中央高度重視新的社會階層人士統戰工作，強調新的社會階層人士是中國特色社會主義事業的建設者，要把他們組織起來，加強引導、發揮作用。在黨中央堅強領導下，新的社會階層人士統戰工作取得了顯著進展。新時代新征程，進一步全面深化改革，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，需要包括新的社會階層人士在內的全國各族人民共同奮鬥，形成同心共圓中國夢的強大合力。



石泰峰表示，新的社會階層人士要站位全局把握形勢，更加堅定在黨的領導下共同奮鬥的信心決心；要圍繞中心發揮作用，更加積極在推進中國式現代化中展現“建設者”的擔當。新的社會階層代表人士要切實加強自身建設，帶動更多新的社會階層人士團結凝聚在黨的周圍。



張毅、王高飛、管雲鴻、何軍、趙月月等代表人士作交流發言。中央統戰部、中國文聯、中國科協有關負責同志，各省區市和副省級城市新的社會階層人士聯誼會會長、網絡人士聯誼會會長，新的社會階層人士服務團分團團長、執行團長等100餘人參加。