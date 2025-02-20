民政部出台規章規範取締非法社會組織工作

中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者19日從民政部獲悉，民政部近日出台《取締非法社會組織辦法》，針對執法實踐中存在的問題，從制度層面提出改進措施。辦法自5月1日起施行。



據民政部社會組織管理局相關負責人介紹，近年來民政部持續加大打擊整治非法社會組織力度。2024年，各級民政部門依法處置非法社會組織1066個，進一步強化了“露頭就打”的高壓態勢。但近年來，打擊整治非法社會組織面臨的形勢日趨複雜，出現了一些新情況。例如，非法社會組織活動更加隱蔽，發現難、取證難；許多非法社會組織被取締後，換個“馬甲”繼續開展活動；各地執法程序不統一，有的繁瑣、複雜，有的簡單、隨意。這些都對打擊整治非法社會組織的制度依據提出了新要求。



據瞭解，此前相關規章的名稱為《取締非法民間組織暫行辦法》，新規章調整為《取締非法社會組織辦法》，表述更為準確。



此外，辦法明確，根據社會組織管理政策法規調整情況，將具有未經登記擅自以社會團體、基金會、民辦非企業單位名義進行活動，社會團體籌備期間開展籌備以外活動，被撤銷登記、吊銷登記證書後繼續以社會團體、基金會、民辦非企業單位名義進行活動等三類情形的組織作為打擊整治對象。



辦法進一步釐清責任分工。針對地域間、部門間、層級間分工不夠明確問題，辦法確定由違法行為發生地的縣級登記管理機關負責取締工作的基本原則，增加提級管轄規定。



辦法還完善執法措施。在堅持嚴厲打擊整治基本原則的同時，對於情節輕微、社會危害性不大的非法社會組織，經勸誡、教育後主動及時解散的，可以不再作出取締決定，為勸散等執法方式留下實施空間。



在規範執法程序、強化執法協作等方面，辦法也進行了更明確的規定。



這位負責人表示，下一步，民政部將加強業務培訓，幫助民政執法人員精準把握法條要義，同時跟進掌握實施情況，及時校准偏差，確保辦法各項規定不折不扣落到實處。