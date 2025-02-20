中評社北京2月20日電／網評：中國民營經濟迎來高質量發展新機遇



來源：大公報 作者：靖 偉



2月17日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在京出席民營企業座談會並發表重要講話。這是時隔7年，中央再次召開民營企業座談會。此次座談會在全國兩會舉行前召開，既體現中央關心重視民企，也折射民企在國家發展大局中的重要地位。更重要的是，座談會不僅向全社會傳遞出中央堅定支持民營經濟發展的強烈信號，也為民營經濟的未來發展注入了強大信心與動力，民營經濟迎來了高質量發展新機遇。



習近平總書記在2018年的座談會強調，“民營經濟只能壯大、不能弱化，不僅不能‘離場’，而且要走向更加廣闊的舞台。”7年過去，中央的論斷是精準的，中國民營企業家的表現是優異的。



數據顯示，民營經濟在經濟發展中的地位舉足輕重，民營經濟貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量。更重要的是，在發展新質生產力和推動人工智能產業方面，民營企業也發揮著關鍵作用。



民營經濟取得的成就，凸顯中央支持民營經濟發展一攬子政策的精準有效，更彰顯民企對國內市場的信心，對國家經濟發展戰略的信任，也說明中國民企在國內外市場具備的良好競爭能力。其實，無論國有企業、民企還是外商投資企業，都是我國經濟社會發展的重要基礎。



習近平總書記強調，黨和國家對民營經濟發展的基本方針政策，已經納入中國特色社會主義制度體系，將一以貫之堅持和落實，不能變，也不會變。這是給民營企業的“定心丸”，給民營企業家注入長效“安心劑”。近年來中央出台了不少促進民營經濟發展的政策舉措，有些已經落地見效，並釋放出政策紅利提升民企獲得感，有些則尚未落實到位，需要加緊落地。

