五部門部署開展優化消費環境三年行動

中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者19日從市場監管總局獲悉，市場監管總局、國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、文化和旅遊部五部門近日印發《優化消費環境三年行動方案（2025—2027年）》，部署深入開展優化消費環境三年行動。



行動方案提出，到2027年，消費供給提質、消費秩序優化、消費維權提效、消費環境共治、消費環境引領等五大行動深入開展，供給質量不高、市場秩序失範、維權效能不足等問題得到系統治理，商品、服務質量顯著提高，消費風險明顯降低，消費糾紛源頭治理效果顯著，經營者誠信意識普遍增強，消費便利度、舒適度、滿意度大幅提升，全國消費環境明顯優化。



行動方案明確，在實施消費供給提質行動方面，提升實物消費質量、改善服務消費品質、創造更多消費場景；在實施消費秩序優化行動方面，嚴守消費安全底線、整治市場交易環境、規範市場競爭秩序、完善綜合治理機制；在實施消費維權提效行動方面，強化消費糾紛源頭解決、強化消費糾紛行政調解、強化消費者權益司法保護、創新消費糾紛多元化解；在實施消費環境共治行動方面，落實企業主體責任、推動行業自律、加強消協組織建設、強化社會監督引導；在實施消費環境引領行動方面，突出創新引領、注重標杆帶動、鼓勵區域先行、深化國際合作。