王毅談安理會如何更好履職

中評社北京2月20日電／據新華社報導，當地時間2月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在主持聯合國安理會“踐行多邊主義，改革完善全球治理”高級別會議後現場回答了媒體提問。



記者問及如何評價安理會作用及中方對安理會更好履職的建議。王毅表示，安理會承擔著維護國際和平的首要責任。面對重大危機和衝突，安理會確實需要更及時採取有效行動，目前的狀況不能再繼續下去了。應當以聯合國成立80周年為契機，重溫初心、與時俱進，更好回應各國人民的期待。



一要天下為公。各國都有自己利益和立場，但既然進了安理會，就不能只考慮一己私利，而要把國際社會的共同利益擺在最前面，按照國際法和國際關係基本準則作出客觀公正判斷，發揮積極正面作用。



二要精誠合作。協商一致是安理會有效運作的重要基礎。但我們看到，有的成員試圖把安理會變成攻擊指責場所，把國際公器變成地緣政治工具，這違背了創立者的宗旨。重塑五常團結是當務之急，要從開展建設性討論做起。



三要言出必行。根據聯合國憲章，安理會通過的決議具有法律效力，應當不折不扣執行。聯合國全體會員國，尤其是安理會成員，都要重視這項國際義務，不能搞選擇性適用，更不能搞雙重標準。



四要改革完善。中方支持繼續通過廣泛、民主協商，就包括安理會在內的聯合國改革尋求共識，使安理會更具代表性，更有行動力。我們也支持作出特殊安排，優先解決對非洲的歷史不公。中方作為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，將始終為構建一個適應21世紀需要的安理會發揮建設性作用。