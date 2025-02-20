農業農村部部署優化防返貧致貧監測幫扶機制

中評社北京2月20日電／據人民網報導，17日，農業農村部在江西省贛州市召開鞏固拓展脫貧攻堅成果工作推進會。會議強調，今年是過渡期最後一年，要毫不放鬆抓好防止返貧致貧監測幫扶各項工作，牢牢守住不發生規模性返貧致貧底線，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，為經濟社會高質量發展提供有力基礎支撐。



據介紹，經過過渡期以來的接續幫扶，脫貧地區責任、政策、工作落地落實，幫扶產業持續發展壯大，脫貧勞動力務工就業規模穩中有增，地區發展差距持續縮小，脫貧縣農村居民人均可支配收入增速連續4年快於全國農村居民收入增速，牢牢守住了底線、有力促進了發展、平穩實現了銜接。實踐充分證明，黨中央設立有效銜接過渡期的決策部署是完全正確的，中國脫貧攻堅成果經得起歷史和實踐檢驗。



會議強調，要持續優化完善防止返貧致貧監測和幫扶機制，圍繞穩定實現“兩不愁三保障”科學確定監測範圍，發揮好防止返貧致貧監測幫扶大數據信息系統作用，更多依靠農戶自主申報、部門篩查預警和基層幹部日常走訪相結合的方式開展識別。緊盯每一個有返貧致貧風險的農戶，發現一個、幫扶一個，做到應納盡納、應扶盡扶，動態消除風險。要扎實做好鞏固拓展脫貧攻堅成果重點工作，分類推進幫扶產業高質量發展，強化幫扶資金、項目、資產一體化管理，穩定提升脫貧勞動力務工就業質量。持續增強協作幫扶實效，管好用好財政銜接推進鄉村振興補助資金，如期完成過渡期各項任務。