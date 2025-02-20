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美亞利桑那州兩機相撞已致2死
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2025-02-20 10:05:15
（圖片來源 央視新聞）
中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，記者當地時間2月19日獲悉，美國亞利桑那州一機場於當日早上8時30分左右發生兩架小型飛機相撞事件，已造成2人死亡。
據悉，兩架飛機各載有2人。
據美媒報導，相撞事故發生在亞利桑那州皮馬縣圖森市西北部的馬拉納地區機場。美國國家運輸安全委員會表示，在半空中相撞的這2架小型飛機為一架塞斯納－172型和一架蘭開爾360 MK2型。事故原因正在調查中。
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