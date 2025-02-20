科技創新和制度創新雙輪驅動新舊動能轉換

中評社北京2月20日電／據人民網報導，當前，我國正處於新舊動能轉換的關鍵時期。習近平總書記在中央經濟工作會議上，總結提煉我們黨對經濟工作的規律性認識，其中包括“必須統籌好培育新動能和更新舊動能的關係，因地制宜發展新質生產力”。這既是對我國經濟發展經驗的理論概括和實踐總結，也是做好經濟工作的科學指引，體現了習近平經濟思想的最新成果。科技創新是發展新質生產力的核心要素。因地制宜發展新質生產力、推動新舊動能轉換，既需要繼續做好創新這篇大文章，加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強，也需要進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關係。貫徹落實中央經濟工作會議精神，要深入學習領會“必須統籌好培育新動能和更新舊動能的關係”的深刻內涵，針對產業轉型升級的瓶頸制約，以科技創新和制度創新“雙輪驅動”推動新舊動能平穩接續轉換，為高質量發展注入源源不斷的強勁動力。



科學認識培育新動能和更新舊動能的關係



經濟發展就是一個新舊動能不斷接續轉換的過程。歷史和現實都表明，新動能與舊動能是相互聯繫、彼此影響的。新動能往往脫胎於舊動能的蛻變、形成於舊動能的鳳凰涅槃之中，而舊動能的更新和迭代也需要新動能的引領和推動。新動能與舊動能是動態變化的。舊動能經過轉型升級可以成為新動能，新動能隨著時代發展和技術變革也會變成舊動能。因此，必須以辯證思維和發展眼光認識新舊動能接續轉換。



在經歷改革開放40多年的發展後，我國經濟已步入新舊動能轉換的關鍵期。比如，房地產行業是過去一個時期中國經濟發展的一個重要動能。但隨著市場供需深刻變化，房地產行業正在經歷深度調整。近年來，我國新能源汽車、鋰電池、光伏產品等“新三樣”增勢強勁，出口快速增長，但短期內還難以抵補房地產深度調整形成的需求缺口。再如，我國重化工業大規模擴張已近尾聲，傳統產業發展陸續達峰並轉入平台期，擴大產能的空間逐步收窄。與此同時，戰略性新興產業近年來加快成長，但其占國內生產總值的比重僅約13%，還不足以對衝傳統產業擴張放緩帶來的動能減損。這要求我們積極推動新舊動能平穩接續轉換。