張運凱委員：調研要深  建議要實

中評社北京2月20日電／據人民網報導，開學不到一周，全國政協委員張運凱忙完學校的教學工作，就趕往位於河北省正定縣的河北空天信息投資控股有限公司調研。不久前，他曾來到這裡觀摩項目，交流間瞭解到公司存在技術型人才短缺的困擾。



“缺什麼樣的人才？”走進公司產品展示中心，張運凱開門見山。



“現在低空經濟發展迅速，我們研發了不少新產品，需要一批可在產品應用場景中為客戶提供技術服務的高技能人才。”公司總經理陳峰回答。



“空天信息產業是我省重點產業，也是新興產業。新興產業發展離不開人才，職業教育需及時調整專業建設方向，增強其與新興產業發展的適配度。”一路走、一路看、一路問、一路記，沒多久，張運凱的筆記本上便寫得滿滿當當。



深入企業與車間，瞭解產業發展之需；走訪學校與課堂，分析專業建設之困。作為河北交通職業技術學院的副院長，職業教育如何更好服務企業成長、助力區域產業發展，一直是張運凱最關注的問題。經過深入調研和廣泛征集意見，2024年全國兩會上，他提出的《關於加強職業院校校企研發合作，縱深推進產教融合、科教融匯的提案》，得到相關部門的答覆。



最近，張運凱又先後走訪調研了數十家空天信息、新能源等行業的相關企業，還前往省內外多所高職院校開展座談交流。“今年，我將進一步深化建議內容，助力提高職業教育與區域產業，尤其是新興產業發展的適配度，推動產教融合、科教融匯真正走深走實。”張運凱說。



“調研要深，建議要實。”在張運凱看來，基層調研不能走馬觀花，而要瞄准一個問題在多場景從多角度問到底，“瞭解得越深刻，提出的建議越扎實，就能更好地為民發聲、建言獻策。”