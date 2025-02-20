趙明枝代表：心系群眾  履職盡責

中評社北京2月20日電／據人民網報導，“這是給張大爺帶的感冒藥，這是給吳大媽交完水電費的憑證。”2月17日清晨，在中國郵政集團有限公司遼寧省大連市中山區寄遞事業部勝利橋普郵部，全國人大代表趙明枝整理完一摞摞報刊書信後，又仔細檢查了一遍給社區老人們帶的各種物品。隨後，她戴上厚厚的圍巾和帽子，騎上電動車，在零下10多攝氏度的清晨駛向大街小巷。



“每到一戶居民家門口，我都想跟大夥聊幾句，從鄰里小事到所急所盼，看看有啥我能幫上忙的。”作為攬投員，趙明枝負責投遞的區域緊挨著大連火車站，有30多條街巷，3萬多名居民。工作近30年來，她對這裡了如指掌，這也成了她履職的重要基礎。2024年全國兩會，趙明枝提交了7份建議。“這些建議都是我在投遞快遞的過程中，跟大夥聊出來的。”遇到大夥念叨的問題，她總是用小本子認真記錄下來。比如關於加強銀行、交通、醫療設備等適老化數字產品供給的建議，就是趙明枝看到不少老年人難以適應快速發展的數字化之後，經過調研走訪提出的，也得到了相關部門的積極反饋。



去年6月，趙明枝在給團結社區吳大媽家送快遞時，發現老兩口感冒發熱，臥床不起。吳大媽的孩子在外省工作，不能在身邊照顧，吳大媽和老伴行動不便也不方便去醫院。趙明枝發現情況後請醫生上門給兩位老人診治。這一情況讓趙明枝感觸很深，她將獨居老人的養老救助問題作為重點建議開展調研走訪。“以我負責的區域為例，六成以上的老人選擇居家養老，日間照料和突發情況如何及時應對，還需要全社會共同努力。”趙明枝說。



今年全國兩會上，趙明枝打算把完善上門助老服務作為重點建議。“上門助老應該以社區和村為紐帶，為老人和服務者‘牽線搭橋’，相關部門也應盡快完善制度，吸引更多人加入這一行業，促進行業健康良性發展。”趙明枝說。