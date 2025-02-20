商務部：支持香港洽商更多自貿協定

中評社北京2月20日電／據大公報消息，香港特別行政區政府和國家商務部昨日合辦關於修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉（CEPA）服務貿易協議》的協議二（《修訂協議二》）宣講會，向香港工商界介紹雙方於去年10月9日在CEPA框架下簽署的《修訂協議二》的開放措施和落實安排。商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠和國家商務部台港澳司司長樊世傑出席宣講會並致辭。



樊世傑表示，商務部會全力支持香港拚經濟、謀發展，在CEPA框架下持續推進對香港開放合作，堅定支持中國香港作為單獨關稅區，對外商洽談更多自貿協定。特區政府感謝中央政府對特區的支持。展望未來，特區政府會在CEPA基礎上，繼續尋求與內地共同推進更高水平開放和更緊密經貿合作，為業界在內地爭取最大發展空間。＼大公報記者 義昊、陸九如



宣講會有超過350人出席，包括本地及外國商會、駐港領事館、主要貿易組織，以及專業界別的代表等。宣講會設有三個專題討論環節，分別為金融和法律服務；視聽和電信服務；以及其他服務（包括建築及相關工程、醫療、檢測和認證、廣告、旅遊和與旅遊相關的服務）。超過20個中央部委及特區政府政策局和部門的代表在會上介紹《修訂協議二》的內容和落實安排，以及申請優惠措施的條件和程序，並即場解答業界的提問。



新增港資港法 港資港仲裁



國家商務部台港澳司司長樊世傑表示，樂見CEPA修訂後，制度的創新和規則對接方面也取得積極的成效。第一是進一步擴大了開放的領域，降低了成功的門檻；不僅對商業存在負面清單作進一步縮減，還對跨境服務貿易領域提出了新的開放措施，為香港服務的提供者在內地就業減少了地域的限制，創造了更加便利的條件。



第二，CEPA修訂積極回應業界的訴求，探索制度的創新。包括新增了港資港法、港資港仲裁等便利的措施，對香港企業在內地投資提供了更加完善的法律保障和多樣化的選擇，提升香港企業在內地投資發展的信心。

