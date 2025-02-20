國家市場監管總局：對民營企業“無事不擾”

國家市場監管總局表示，持續優化民營企業發展環境、著力提升發展內生動力。圖為在去年舉辦的鏈博會上，參觀者觀看激光3D打印金屬製品。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月20日電／據大公網報導，2月17日召開的民營企業座談會明確，要堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙。記者19日從國家市場監督管理總局瞭解到，市場監管總局將積極主動作為，鼓勵、支持、保護民營企業加快發展；政策落地不打折扣，一些重點領域將向民營企業進一步打開大門。同時，市場監管部門將積極發揮職能作用，持續優化民營企業發展環境、著力提升發展內生動力、有效破除發展的障礙堵點，以智慧化手段積極推廣非現場監管，實現對民營企業“無事不擾”。



民營企業座談會上提出，凡是黨中央定了的就要堅決執行，不能打折扣；一些重點領域將向民營企業進一步打開大門。國家發展改革委宏觀經濟研究院院長黃漢權就此指出，這就相當於給予民營企業更多發展空間，在准入方面開更大的口子，讓民營企業能夠有機會更多地參與一些基礎設施領域的投資，“因為這些投資的經營和收益相對比較穩定，這也是民營企業多年來一直想積極進入的領域。”而針對民營經濟已經出台了不少支持政策，關鍵還是要讓它落地。讓民營企業真正有可感可及的獲得感，真正感受到國家政策的含金量和實實在在的好處。



加大涉企亂收費整治力度



中國社科院金融所博士後研究員郭寒冰接受大公報訪問時指出，民營企業對重點領域開放是滿懷期待的。這些領域門檻高，但盈利前景好，發展潛力大。例如交通基建裡，高速公路憑借通行費、服務區及廣告業務，收入穩定增長。對於民營企業座談會提出“重點領域”對民營企業開放，在郭寒冰看來，這與穩外資方案有相同之處，二者都致力於打破市場壟斷，促進各類市場主體公平競爭，優化資源配置。



國家市場監管總局表示，民營經濟是“環境經濟”，市場環境、營商環境的好壞關乎其發展的質量與水平。市場監管部門將積極發揮職能作用，持續優化民營企業發展環境、著力提升發展內生動力、有效破除發展的障礙堵點，支持民營經濟實現高質量發展。同時，努力營造公平公正市場環境。強化對企業間過度競爭的合規引導和監管規範，嚴厲打擊惡意比價、虛假宣傳、互黑互踩等市場亂象；加大涉企亂收費整治力度，解決民營企業反映強烈的急難愁盼問題，讓企業輕裝上陣。