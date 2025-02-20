北京推出中小企業服務地圖

中評社北京2月20日電／據新華社報導，北京市經濟和信息化局19日發布消息，其與北京市政務服務和數據管理局正式聯合推出中小企業服務地圖，為北京全市中小企業精心繪制全方位、便捷化的服務導圖。



據介紹，此服務地圖覆蓋北京全市各區，共整合了175家中小企業公共服務示範平台和109家小型微型企業創新創業示範基地。企業可在“北京12345服務導圖”中小企業服務地圖上輕鬆查找附近的服務載體，精準瞭解其單位名稱、辦公地址、服務電話、服務內容等信息。



近年來，北京市經濟和信息化局積極實施《北京市中小企業公共服務體系提質增效三年行動計劃》，系統推進“小微企業之家、專精特新服務站、示範平台（基地）、專精特新特色園區、中小企業特色產業集群”五級服務載體建設，推動形成“政策直享、訴求直辦、服務直達”的服務體系。中小企業服務地圖的上線，是進一步推動中小企業服務提質增效的重要舉措。



據悉，北京市計劃到2027年建設約1000個“小微企業之家”、100家左右專精特新服務站、300家左右示範平台（基地）、20個專精特新特色園區、20個中小企業特色產業集群，針對不同發展階段的中小企業，提供全生命周期服務和全要素資源保障，不斷提升中小企業服務質效。