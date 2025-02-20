中國資產價格向上重估

去年中國全部工業增加值完成40.5萬億元人民幣，製造業總體規模連續15年保持全球第一。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月20日電／據大公網報導，經過建國以來幾代人的奮鬥，中國已成為全球製造業第一大國，工業規模遠超世界其他國家。2023年，中國製造業增加值占全球比重28.8%，超過美國、日本、德國三國的總和。這種絕對的工業優勢既使得中國成為全球增長的“壓艙石”，更為中國更多地參與全球經濟治理提供了堅實的基礎。



中國的工業能力正在為全球經濟發展提供新動能。根據《2023年度中國對外直接投資統計公報》，2023年中國對外直接投資中，製造業投資占比超過15%，“一帶一路”沿線國家占比達到23%。這些投資不僅帶動了當地基礎設施建設，還促進了技術轉移和產業升級。在東南亞、南亞和非洲地區，中國的工業化經驗正在幫助發展中國家實現產業突破。



南方國家的工業化和城鎮化進程與中國形成顯著互補。根據世界銀行數據，2023年發展中國家城鎮化率僅為52.1%，遠低於發達國家81.2%的水平。聯合國預測，未來全球新增城鎮人口中將有93%來自發展中國家。這為中國企業提供了巨大的市場空間，2024年，中國對共建“一帶一路”國家合計進出口22.07萬億元（人民幣，下同），同比增長6.4%，占進出口總值的比重首次超過50%。



《哪咤2》揭示文化輸出潛力



春節期間中國電影市場的火爆錶現，徹底打破了2024年市場流傳的“中國電影市場萎靡”的悲觀論調。截至2月5日，春節檔上映新片總票房突破100億元，觀影人次達到1.87億，創下歷史新高。“史上最強”春節檔印證了中國電影市場的強大韌性，更展現了文化產業在國民經濟中的重要地位。



以《黑神話：悟空》、《哪咤2》為代表的中國遊戲、電影正在展現中國文化、講述中國故事上發揮重要作用。上述帶有中國文化基因的產品不僅在國內受到追捧，更在海外市場取得不俗成績。以《哪咤2》為例，北美首日票房收入310萬美元，位列北美日票房排行榜第四名。這類文化產品的成功輸出，標誌著中國軟實力建設進入新階段。



中國電影產業的快速發展，正在重塑全球文化格局。2024年，中國已成為全球第二大電影市場，銀幕總數量超過9萬塊，年票房收入425億元。此前，中國電影公司通過收購荷里活制片廠、參與國際合作制片等方式，已經深度參與全球影視產業鏈。當前，中國文化影響力的提升，為中國軟實力建設提供了進一步支撐。