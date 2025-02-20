美國學界大混亂　香港搶人才良機

特朗普為減少開支，大削美國國立衛生研究院對科研機構的資助，當地科學家醞釀大舉出走。（圖片來源：大公網） 中評社北京2月20日電／據大公網報導，美國總統特朗普上台不足一個月，對內對外均推出了連串翻天覆地的新政策。香港人最關心的是加關稅，擔心關稅戰會對本地疲弱的經濟造成打擊。然而，禍兮福之所倚，香港近年尋求經濟轉型，銳意發展創新科技和生物科技，但一直不慍不火，如今碰上特朗普為減少開支，大削美國國立衛生研究院（NIH，National Institutes of Health）對科研機構的資助，當地科學家醞釀大舉出走，為香港提供了一個爭奪生物科技頂尖人才的黃金機會。



美國一直是全球生物醫學研究的塔尖，與大多數國家相比，當地政府願意撥出更多資源去支持科學研究和創新。長期以來，NIH是當地生物醫學研究的最大資助者，2024年發放了約350億美元的資助，吸引全球各地的年輕科學家前往美國發展。



削醫研撥款 特朗普自挖墻腳



特朗普上台一個月未滿，聯邦政府取消了NIH撥款審查小組會議，對研究資助審查造成了前所未有的干擾，並終止了與DEI（多樣性、公平性、包容性）相關的聯邦計劃或資助。一連串新措施對聯邦衛生和科學機構造成了前所未有的干擾，大量生物科技和醫療相關研究項目前途未蔔，撥款審查小組會議停頓更引發整個學術界的恐慌，擔心NIH的使命將被顛覆。



目前為止，最令科研人員和機構不滿的是政府指令，對於已獲NIH研究撥款的項目，要求用於日常開銷的費用限制在15%。一般來說，這些開銷是用於研究中心的設施和營運“間接成本”，如後勤工作人員的薪資，水電費、保安費、租金，以及其他基本維護費用。新變化將大大降低研究機構調撥財政資源的靈活性，不僅威脅到科學家個人的職業前景和生計，一些主要靠NIH撥款支持的學術或創新項目，甚至不得不縮減正在進行的臨床試驗，涉及從阿茲海默症到兒童癌症的一系列疾病，嚴重打擊研究人員士氣。



長期以來，NIH研究撥款支持了美國的生物醫學創新體系，創建了一個發現管道，待科學家研究有成後才商業化，促進了製藥行業的技術轉讓。近期一連串破壞性政策，削弱了科學家對於政府支援的信任。科學家和研究機構擔心有才華的年輕科學家，可能會放棄推動醫學和科學創新的學術研究，投向私營部門；部分研究人員甚至會考慮離開美國，到國外尋找更穩定的發展，長遠會破壞美國在生物技術和科學技術方面的能力。