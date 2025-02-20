美軍試射“民兵3”洲際彈道導彈

中評社北京2月20日電／據新華社報導，美國軍方19日說，當天試射一枚未攜帶彈頭的“民兵3”洲際彈道導彈。



美國軍方發表聲明說，此次試射發生在太平洋時間19日1時（北京時間19日17時），發射地點是位於美國加利福尼亞州的範登堡太空軍基地。



據美國媒體報導，“民兵3”洲際彈道導彈於20世紀70年代列裝美軍，目前美國現役共有約400枚此型號導彈。



