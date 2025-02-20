【
大
中
小
】 【
打 印
】
美軍試射“民兵3”洲際彈道導彈
http://www.CRNTT.com
2025-02-20 11:12:39
中評社北京2月20日電／據新華社報導，美國軍方19日說，當天試射一枚未攜帶彈頭的“民兵3”洲際彈道導彈。
美國軍方發表聲明說，此次試射發生在太平洋時間19日1時（北京時間19日17時），發射地點是位於美國加利福尼亞州的範登堡太空軍基地。
據美國媒體報導，“民兵3”洲際彈道導彈於20世紀70年代列裝美軍，目前美國現役共有約400枚此型號導彈。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
敘利亞說美國在中東軍事行動將擴大衝突
(2024-02-12 12:51:33)
蔡英文晤美國會軍事委員會 盼台美深化合作
(2023-06-28 19:48:33)
美眾院軍委會訪台兩岸緊張？綠委稱保衛台灣
(2023-06-28 11:14:10)
中評關注：美學者稱美軍工現狀不足以制華
(2023-02-21 00:42:30)
美國軍方新增1647例新冠肺炎確診病例
(2020-07-28 10:07:08)
一美軍將領在阿富汗坎大哈襲擊中受傷
(2018-10-22 17:51:15)