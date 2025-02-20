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美軍試射“民兵3”洲際彈道導彈
http://www.CRNTT.com   2025-02-20 11:12:39


　　中評社北京2月20日電／據新華社報導，美國軍方19日說，當天試射一枚未攜帶彈頭的“民兵3”洲際彈道導彈。

　　美國軍方發表聲明說，此次試射發生在太平洋時間19日1時（北京時間19日17時），發射地點是位於美國加利福尼亞州的範登堡太空軍基地。

　　據美國媒體報導，“民兵3”洲際彈道導彈於20世紀70年代列裝美軍，目前美國現役共有約400枚此型號導彈。


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