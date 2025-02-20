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上海第一條可通行電動自行車的越江隧道開通
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2025-02-20 11:05:49
中評社北京2月20日電／據新華社報導，通過上海人民建議征集的渠道，市民深夜騎行穿過黃浦江的問題有瞭解決辦法，上海有關部門開辟了一條暖心通道。近日起，每晚23時至次日凌晨5時，經過改造後，復興東路隧道上層將專門開放供電動自行車通行，下層供機動車通行。這條隧道也成為上海第一條可通行電動自行車的越江隧道。
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