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特朗普稱澤連斯基為“獨裁者”
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2025-02-20 11:11:22
中評社北京2月20日電／據新華社報導，美國總統特朗普19日在佛羅里達州一場會議上說，烏克蘭總統澤連斯基是 “獨裁者”。他警告說，澤連斯基必須迅速採取行動以實現和平，否則將面臨失去國家的風險。
前一天，特朗普暗示俄烏衝突應歸咎於烏克蘭政府。特朗普說，烏克蘭“本應該在（衝突持續的）三年期間結束它，本不應該（讓衝突）開始，本可以達成（和平）協議……但他們（烏克蘭）選擇不這麼做”。
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