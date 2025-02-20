烏克蘭總統與北約秘書長通話討論安全問題

烏克蘭總統與北約秘書長通話（圖源：央視新聞） 中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間2月19日，烏克蘭總統澤連斯基在其官方社交平台上宣布，他與北約秘書長呂特通話，討論了土耳其在提供安全保障方面的作用。此外，呂特在通話中通報了與美國政府烏克蘭和俄羅斯問題特使基思·凱洛格會晤的情況。



雙方還討論了未來與合作夥伴的聯繫並協調進一步措施。澤連斯基表示，在任何談判之前，所有合作夥伴都應該清楚地認識到，對烏提供強有力的安全保障是實現持久和平的優先事項。