【
大
中
小
】 【
打 印
】
烏克蘭總統與北約秘書長通話討論安全問題
http://www.CRNTT.com
2025-02-20 11:07:52
烏克蘭總統與北約秘書長通話（圖源：央視新聞）
中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間2月19日，烏克蘭總統澤連斯基在其官方社交平台上宣布，他與北約秘書長呂特通話，討論了土耳其在提供安全保障方面的作用。此外，呂特在通話中通報了與美國政府烏克蘭和俄羅斯問題特使基思·凱洛格會晤的情況。
雙方還討論了未來與合作夥伴的聯繫並協調進一步措施。澤連斯基表示，在任何談判之前，所有合作夥伴都應該清楚地認識到，對烏提供強有力的安全保障是實現持久和平的優先事項。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
法國總統和英國首相下周將訪問美國
(2025-02-20 11:02:34)
4.5小時、4點共識：俄美沙特會談新進展
(2025-02-19 14:42:47)
美代表團：將恢復美俄外交使團正常運作
(2025-02-19 13:50:39)
美俄沙特開談 歐烏擔心“出現在菜單上”
(2025-02-19 13:49:51)
俄方稱如有必要普京願與澤連斯基談判
(2025-02-19 13:48:57)
俄說烏克蘭有權加入歐盟但不得加入北約
(2025-02-19 13:47:44)
俄外長：美方開始“更好地”理解俄方立場
(2025-02-19 13:45:30)
特朗普：美方不會向烏派遣軍隊
(2025-02-19 13:40:04)
特朗普批評澤連斯基：三年前就該結束這一切
(2025-02-19 13:39:17)
特朗普或本月會普京，拒向烏派兵
(2025-02-19 13:37:58)