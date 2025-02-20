【
大
中
小
】 【
打 印
】
法國總統和英國首相下周將訪問美國
http://www.CRNTT.com
2025-02-20 11:02:34
美國總統國家安全事務助理表示，法國總統和英國首相下周將訪問美國華盛頓（圖源：央視新聞）
中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間2月19日，美國總統國家安全事務助理邁克·華爾茲表示，法國總統和英國首相下周將訪問美國華盛頓，並與美國總統特朗普舉行會晤，商討解決烏克蘭危機。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
4.5小時、4點共識：俄美沙特會談新進展
(2025-02-19 14:42:47)
美代表團：將恢復美俄外交使團正常運作
(2025-02-19 13:50:39)
美俄沙特開談 歐烏擔心“出現在菜單上”
(2025-02-19 13:49:51)
俄方稱如有必要普京願與澤連斯基談判
(2025-02-19 13:48:57)
俄說烏克蘭有權加入歐盟但不得加入北約
(2025-02-19 13:47:44)
俄外長：美方開始“更好地”理解俄方立場
(2025-02-19 13:45:30)
特朗普：美方不會向烏派遣軍隊
(2025-02-19 13:40:04)
特朗普批評澤連斯基：三年前就該結束這一切
(2025-02-19 13:39:17)
特朗普或本月會普京，拒向烏派兵
(2025-02-19 13:37:58)
美俄擬組停火談判團隊 基輔歐洲被無視
(2025-02-19 11:40:53)