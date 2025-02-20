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法國總統和英國首相下周將訪問美國
http://www.CRNTT.com   2025-02-20 11:02:34


美國總統國家安全事務助理表示，法國總統和英國首相下周將訪問美國華盛頓（圖源：央視新聞）
　　中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，當地時間2月19日，美國總統國家安全事務助理邁克·華爾茲表示，法國總統和英國首相下周將訪問美國華盛頓，並與美國總統特朗普舉行會晤，商討解決烏克蘭危機。

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